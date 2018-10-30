"سعفان" يتابع حالة المصريين المصابين بحروق خلال عملهما بالكويت‎

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة حالة المصريين المصابين بحروق خلال عملهما بإحدى شركات الصيانة فجر اليوم الثلاثاء، وزيارتهما بالمستشفى وإبلاغهم تمنياته بالشفاء العاجل، وتلبية كافة طلباتهم، وذلك بمجرد علمه بالحادث.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف عبد العظيم، أوضح فيه أنه حدث انفجار محول كهربائي بمنطقة سلوي بمدينة الكويت، حيث تبين إصابه اثنين مصريين يعملان بإحدى شركات الصيانة المتعاقدة مع وزاره الكهرباء والماء الكويتية، وفي أثناء قيامهما بصيانة كهرباء كابل حدثت شرارة أدت إلى حدوث حريق وانفجار.

وأصيب في الحادث المهندس محمد عبيد سعد علي من مواليد 20 فبراير 1989، والفني حسين عبد الحميد من مواليد 1 ديسمبر 1994 بإصابات بالغة، وتم تحويلهما إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى، وأفاد الطبيب المعالج أن نسبة الحروق تتعدى 88% للمهندس، و68 للفني.

وقامت إدارة المستشفى، بتحويل المصابين إلى مستشفى الصباح للحروق فجر اليوم الساعة الثالثة صباحا، وقام المستشار العمالي بزياره المستشفى الساعة السابعة والنصف صباح، ونظرًا لوجودهما في غرفة عازل العناية المركز تم منع الزيارة عن المصابين، وسيتم متابعة الحالة أولًا بأول.