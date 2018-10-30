عبدالرحيم علي يدين التفجير الإرهابي بتونس.. ويطالب العالم بتطبيق رؤية "السيسي"

أدان الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، التفجير الانتحاري الذي استهدف دورية أمنية بوسط العاصمة التونسية، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى من قوات الأمن التونسية والمواطنين.

وأعرب "علي"، في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، عن تمنياته بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم، متسائلًا: "لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي للقيام بدوره في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف؟".

وطالب النائب، بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ومواجهة الدول التي تدعم وتسلح وتمول وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يجب عليه أن يسارع ويأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواجهة الشاملة مع الارهاب الذي بات يمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته الكاملة في قدرة تونس قيادة وحكومة وشعبًا في مواجهة الإرهاب والإرهابيين.