تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مليون جنيه من عاملي شركة سجائر بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس 3 متهمين، لاتهامهم بسرقة مبلغ مليون جنيه من عاملين بإحدى شركات السجائر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من "سامي.ع.ر"، أمين خزينة بإحدى شركات تصنيع السجائر، والكائن مقرها بدائرة قسم أول مدينة نصر، "هشام.ح.ع"، سائق، سيارة تابعة للشركة؛ بأنه أثناء سيرهما بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ 946 ألف جنيه لإيداعه بالحساب الخاص بالشركة بإحدى البنوك، اعترضهما أربعة أشخاص ملثمين يستقلون سيارة ملاكي "حددا رقمها " واستولوا منهما على المبلغ تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

وشكل قطاع الأمن العام، فريق بحث بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لضبط الجناة وأثناء السير في إجراءات البحث، وتمكنت وحدة مباحث قسم أول مدينة نصر من ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، حال سيرها بدائرة القسم قيادة "وليد.ا.ح"، مقيم بدائرة قسم الشيخ زايد بالجيزة، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بندقية آلية، مبلغ مالي، اللوحات المعدنية المستخدمة في الواقعة والتي حددها المبلغان بالتحقيقات).

وبمواجهة قائد السيارة بالواقعة، اعترف بارتكابها بالاشتراك مع "هاني.ر.م"، مسجل شقي خطر، "محمود.س.ع"، حاصل على دبلوم، "عبدالله.أ.ع"، "شهرته جنتلة"، حاصل على دبلوم، و"أحمد.ع.إ"، "شهرته أحمد التل"، حاصل على دبلوم، جميعهم مقيمين بالزقازيق (بمحافظة الشرقية)، مستخدمين الأسلحة المضبوطة وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبطهم، وأثناء مشاهدة المتهم الأول للقوات حال قيادته سيارة ملاكي شرقية بأحد الطرق بدائرة مركز الزقازيق، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات باستخدام بندقية آلية، فبادلته القوات إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعه، وضبط بحوزته البندقية المستخدمة وبخزينتها 13 طلقة من ذات العيار.

وكما تم استهداف باقي المتهمين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم، أسفرت عن ضبط الثاني والثالث وبحوزتهما جزء من المبلغ المالي وتبين عدم تواجد الرابع.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الباقين، وأن المبالغ المالية المضبوطة التي بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.