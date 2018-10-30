استدعاء مسئولي مسجد القاضي زين الدين للاستماع لأقوالهم في سرقة بعض القطع الأثرية

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، استدعاء مسئولي مسجد القاضى يحيى زين الدين للاستماع إلى أقوالهم في واقعة سرقة بعض القطع الأثرية من داخل المسجد.



واستمعت النيابة العامة في وقت سابق لمقدمي البلاغ من مسؤلي لجنة الجرد وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة، والذين أكدوا أن باب المسجد به قطعتين خلفية وأمامية بنفس المقاس عليها نصوص قرأنية وعقب اكتشاف القائمين علي المسجد واقعة فقد إحدي القطعتين منذ سنوات قاموا باستبدالها لسد الخانة الفارغة بالباب، وعقب قيام لجنة الجرد بمباشرة أعمالها منذ عدة أيام قاموا بإثبات الحالة لاستعادة القطعة المفقودة في حال العثور عليها أو عرضها للبيع بالخارج.



وكشفت تحريات أجهزة الأمنية حول البلاغ المقدم من وزارة الآثار بشأن سرقة نص قرآنى من منبر مسجد القاضى يحيى زين الدين، الذى يقع فى شارع بورسعيد تقاطع شارع الأزهر بأن القطعة الأثرية مفقودة منذ خمس سنوات، وتم الإبلاغ بالواقعة منذ عدة أيام عقب قيام لجنة جرد من وزارة الآثار بمراجعة كافة الآثار الموجودة بالمساجد، وأثناء الجرد تبين اختفاء بعض القطع من منبر المسجد.