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القبض على عاطلين سرقا طالبة في الساحل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:41 م
القبض على عاطلين سرقا طالبة في الساحل
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هبه عبد الحفيظ
 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين سرقا طالبة بالساحل.

 

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط كل من "أحمد.ا"، 20سنة، عاطل، و"محمد.خ"، 21 سنة،عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة الأول، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من "ريهام. ع"، 19 سنة، طالبة، ومقيمة الخانكة قليوبية، بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.

 

وبسؤال المجني عليها تعرفت على الهاتف، واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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