دودج تضيف تحسينات جديدة لسيارتها تشارجر 2019

أضافت شركة " دودج" المزيد من التحسينات لسيارتها " تشارجر 2019"، فكانت في العام الماضي قد قدمت بعض التحسينات لمتسويات التجهيز وعدادات جديدة وغطاء محرك اختياري باللون الأسود ساتان وعجلات 20 بوصة اختيارية جديدة.





وهذه المرة التحسينات محدودة للغاية في جزء خاص بالتصميم, فبالاضافة الي الخطوط الرمادية المزدوجة التي يمكن أن تكون باللون الكربون أو جنميتال، فنسخة SRT Hellcat يمكن الحصول عليها بثلاث أنماط جديدة من الخطوط بصورة اختيارية تشمل أحمر أو أزرق أو فضي مع بقاء الخيارات السابقة في موديلات تشارجر RT Scat Pack وRT.





وقال مارك تروستل رئيس قسم الاداء والركاب وتصميم السيارات متعددة الاستخدامات في فيات كرايسلر أن الخطوط الخارجية خاصة لو كانت متناقضة في اللون مع جسم السيارة تزيد من جمال التصميم الخارجي لغطاء المحرك وتركز الضوء على مدخلي الهواء في السيارة.



