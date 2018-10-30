ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

غواصو أسطول المحيط الهادئ يغرسون العلم الروسي في قاع بحر اليابان

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
غواصو أسطول المحيط الهادئ يغرسون العلم الروسي في قاع بحر اليابان
غواصو أسطول المحيط الهادئ
طباعة
وكالات
 

استطاع فريق من غواصي أسطول المحيط الهادئ ولأول مرة في تاريخهم، الغوص في مياه بحر اليابان إلى عمق 416 مترا وغرس العلم الروسي في قاعه، في مهمة تشبه الخروج إلى الفضاء بصعوبتها.

 

ونفذت عملية الغطس باستخدام مجمع غوص الأعماق الحديث GVK-450 المحمول على سفينة الإنقاذ "إيغور بيلوسوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ.

 

وقام الغواصون بفحص الحوض المائي العميق في المنطقة ونصبوا العلم الروسي على قاعه، ثم نفذوا تدريبات تضمن ربط أنابيب إمداد الهواء بغواصة صديقة تعرضت لحادث مفترض.

 

والرقم القياسي السابق الذي حققه الغواصون الروس، بلغ 317 مترا، وسجل في 30 أكتوبر 2017.

 

المزيد عن: غواصو أسطول المحيط الهادئ روسيا المحيط الهادئ العلم الروسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 11:50:00 AM