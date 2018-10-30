غواصو أسطول المحيط الهادئ يغرسون العلم الروسي في قاع بحر اليابان

استطاع فريق من غواصي أسطول المحيط الهادئ ولأول مرة في تاريخهم، الغوص في مياه بحر اليابان إلى عمق 416 مترا وغرس العلم الروسي في قاعه، في مهمة تشبه الخروج إلى الفضاء بصعوبتها.

ونفذت عملية الغطس باستخدام مجمع غوص الأعماق الحديث GVK-450 المحمول على سفينة الإنقاذ "إيغور بيلوسوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ.

وقام الغواصون بفحص الحوض المائي العميق في المنطقة ونصبوا العلم الروسي على قاعه، ثم نفذوا تدريبات تضمن ربط أنابيب إمداد الهواء بغواصة صديقة تعرضت لحادث مفترض.

والرقم القياسي السابق الذي حققه الغواصون الروس، بلغ 317 مترا، وسجل في 30 أكتوبر 2017.