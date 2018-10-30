واشنطن بوست: ترامب مُلهما للعنصرية.. وأمريكا لم تعد وطنا آمنا لليهود

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، التى انحازت لليمين المتطرف شجّعت على العنصرية وأعطت القوميين البيض، دافعاً لزيادة هجماتهم على الأعراق الأخرى.





ويأتى ذلك فى ضوء مقتل 11 يهودياً فى كنيس بيتسبيرج فى إطلاق نار من قبل رجل أبيض، وقال بعد ارتكابه الجريمة "أريد قتل اليهود جميعاً".





وأشارت الصحيفة إلى أنّ عام 2017 وحده شهد زيادة الحوادث المعادية للسامية بنسبة 57%، مما يجعل أمريكا غير آمنة لليهود فى عهد ترامب، فضلاً عن الهجمات ضد الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية والمسلمين.





كما يقال إن رجلاً في كنتاكي حاول في الأسبوع الماضي مهاجمة كنيسة يرتادها مواطنين سود قبل أن يقتل شخصين من ذلك العرق في سوبر ماركت.





وقالت الصحيفة إنّ لهجة ترامب شجّعت لغة العنصرية على الازدهار، ومهما كانت دوافعه لحماية أقلية بعينها، لكنّ كلماته وأفعاله تلهم الكراهية والعنف، وأصبح ترامب ملهماً للقتلة الذين يتوجّهون للاعتداء على عرقيات أخرى داخل البلاد، بعد تصريحات من قبيل "العولمة جائت بالغزاة التى تقتل شعبنا"، و"خطر المهاجرين" والغزو.