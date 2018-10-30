أبرزها "إنقاذ 17 مهاجرًا سوريا من القوارب القبرصية".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ السيطرة على حريق مقلب العبور العشوائي بنسبة 70%، فضلًا عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حوادث متفرقة بالبحيرة.



السيطرة على حريق مقلب العبور العشوائي بنسبة 70%

‎تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجراءات التعامل مع حريق مقلب العبور الذي يقع في الطريق الواصل بين جمعية عرابي ومدينة العبور، حيث تم السيطرة على الحريق بنسبة 70% ويوجد حاليًا بالموقع 13 سيارة قلاب و10 لوادر دفع بهم جهاز مدينة العبور التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتعامل مع الوضع، بالإضافة لقوات الحماية المدنية.



‎ وجاء تحرك الوزارة استجابة لشكاوى الأهالي التي وردت لإدارة خدمة المواطنين بالوزارة، حيث تم تكليف مسئولي الملف من قبل الوزيرة بالتعامل، وغرفة العمليات بمتابعة الوضع لحظة بلحظة.



‎ وقد بذل جهاز مدينة العبور الجديد برئاسة المهندس وائل سمير وقوات الحماية المدنية كل الجهد للسيطرة على الحريق ومتابعة الوضع بالمقلب العشوائي الذي يوجد به مخلفات بارتفاع 12م والموقع كان عبارة عن خور منخفض عن سطح الأرض بحوالي 42 م وتم استغلاله للتخلص من المخلفات.



ضبط 103 كيلو حشيش و6 كيلو أستروكس

كما نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 111 متهمًا وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 103,205 كيلو، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 43،550 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1،215 كيلو.



كما تم ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 230 جراما، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 6,380 كيلو، و643،560 قرص كبتاجون مخدر، و7393 قرص مخدر مختلف الأنواع، و722 قرص وأمبول من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.



مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حوادث متفرقة بالبحيرة

ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين بينهم 9 طلاب بجامعة دمنهور، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في 3 حوادث بالبحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده بوقوع حادث تصادم بطريق "التوفيقية-الخطاطبة" أمام قرية البريجات بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين أتوبيس تابع لجهاز مشروعات مدينة السادات قيادة "عبدالله م ي" 56 سنة سائق وسيارة أجرة منوفية قيادة "ياسر ع ال" 43 سنة سائق، ودراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة "السيد م ع" 35 سنة سائق، وذلك أثناء سير الدراجة البخارية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالأتوبيس القادم بالاتجاه المقابل وتوالى اصطدام السيارة بهما.



أسفر الحادث عن وفاة كل من، قائد الدراجة البخارية المذكور، مرافقه "عمر م ال" 21 سنة طالب وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كوم حماده العام وبسؤال قائدي الأتوبيس والسيارة قررا بمضمون ما تقدم.



كما تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي بترعة الإمام مالك أمام قرية الطبراني بدائرة المركز. وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير جرار زراعي " بدون لوحات معدنية " قيادة "حماده إ م ر" 20 سنة فلاح بالطريق اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافه وانقلابه بترعة صغيرة مجاورة للطريق.



الشرطة القبرصية تنقذ 17 مهاجرًا سوريا من أحد القوارب

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشرطة القبرصية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 17 مهاجرًا سوريًا بينهم خمسة أطفال عقب العثور على قاربهم على بعد نحو 77 كيلومترًا (42 ميلًا) قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن الشرطة قولها إن المهاجرين السوريين أعلنوا عزمهم التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في قبرص، مشيرة إلى أنهم أبلغوا السلطات القبرصية بإبحارهم من أحد الموانئ اللبنانية أمس الاثنين، بعدما قام كل مهاجر بدفع مبلغ ألف يورو إلى أحد الأشخاص الذي قام بتوفير مركب لهم.



وأضافت الشرطة أن المهاجرين قالوا إن وجهتهم كانت إلى قبرص، مشيرة إلى أن جميعهم في صحة جيدة وتم استضافتهم في مركز استقبال مهاجرين بضواحي العاصمة "نيقوسيا".



