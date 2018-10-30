"بلومبرج": أمريكا تستعد لحرب تجارية شاملة مع الصين

ذكرت وكالة بلومبرج، أن واشنطن تستعد لفرض رسوم جمركية على جميع السلع الصينية غير المشمولة بالرسوم، ما لم تسفر مباحثات الرئيسين الأمريكي والصيني الشهر المقبل عن تهدئة الحرب التجارية.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس الاثنين عن مصادر مطلعة، إن الرسوم ستفرض على واردات السلع الصينية التي لم تشملها الرسوم الأمريكية السابقة، وتقدر بـ257 مليار دولار.

وأوردت الوكالة أنه رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية إلى الآن، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يستعدون لهذا السيناريو في حال عدم إحراز أي تقدم خلال الاجتماع المزمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في الأرجنتين.

ويطالب ترامب منذ أشهر بكين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وقال خلال حديث لـ"فوكس نيوز" الأمريكية إن "الصين تستغل بلدنا اقتصاديا وسترون كيف سنفوز، بإمكاني إبرام صفقة الآن، لكنهم ليسوا جاهزين بعد".

وأعرب ترامب خلال المقابلة عن ثقته بإبرام صفقة تجارية "رائعة"، على حد تعبيره مع الصين، التي تخوض بلاده معها حربا تجارية، وسط مخاوف أن تؤثر هذه الحرب على نمو الاقتصاد العالمي.