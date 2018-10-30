أفكار مبتكرة لتخصيص مكان هادئ في المنزل لرضاعة الطفل

يمكنكِ تخصيص مكان محدد للرضاعة بحيث يتسم بالراحة والهدوء، إليكِ بعض الأفكار المبتكرة لركن رضاعة هادئ ومريح.





- اختاري كرسيًا مريحًا ومزودًا بعدد من الوسائد لدعم ظهرك ورقبتك خلال الرضاعة، وضعيه في أحد الأركان المناسبة بغرفة طفلك أو غرفتك الخاصة.





- إذا كنتِ من عشاق القراءة، فلا شك أن انشغالكِ بمولودكِ قد أخذكِ من عالم الكتب الخاص بكِ، ولكن يمكنكِ استغلال أوقات الرضاعة في العودة للقراءة من جديد، أضيفي مكتبة صغيرة إلى جانب ركن الرضاعة، وشاركي حبكِ للقراءة مع صغيركِ منذ نعومة أظافره.





- يمكنكِ الاستعانة بطاولة صغيرة في ركن الرضاعة الخاص بكِ، لتضعي عليها المنتجات المهمة لكِ كـأم في وقت الرضاعة لتكون في متناول يديكِ، مثل وسائد الثدي القطنية أو كريم ترطيب الحلمات أو زجاجة الماء، أو بعض الأطعمة السريعة الصحية للحفاظ على مستوى الطاقة لديكِ.





- أضيفي مسندًا صغيرًا لقدميكِ أمام كرسي الرضاعة، بحيث تمددينها عليه لتغيير وضعية جلوسكِ لزيادة شعوركِ بالراحة خلال الرضاعة.





- وفري طاقتكِ وجهودكِ الضائعة في هدهدة طفلكِ الرضيع لمحاولة تنويمه بعد الانتهاء من إرضاعه، واستعيني بكرسي هزاز كبير ومريح للاسترخاء عليه والتأرجح مع صغيركِ في هدوء.





- تحكمي في مستوى الإضاءة في الغرفة في أثناء إرضاعكِ لصغيرك، عن طريق وضع وحدة إضاءة بالقرب من كرسي الرضاعة الخاص بكِ، بحيث تتمكني من خفض الإضاءة بسهولة لمساعدة صغيركِ على الاستغراق في النوم بهدوء.





- إذا كان منزلك يقع في مكان غير مكشوف، ستكون فرصة رائعة لوضع كرسي الرضاعة بالقرب من النافذة والاستمتاع بأشعة الشمس في الصباح الباكر، لتعليم طفلكِ الفرق بين الليل والنهار ومساعدته على تنظيم ساعته البيولوجية، وكذلك الاستفادة من فيتامين د الضروري لنمو عظامه وأسنانه.



