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حبس مسجل خطر وعاطل بتهمة سرقة فلنكات القطارات بالشرابية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:14 ص
حبس مسجل خطر وعاطل بتهمة سرقة فلنكات القطارات بالشرابية
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عمرو محمد
 

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس مسجل خطر وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة فلنكات القطارات بمزلقان الشرابية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وألقت مباحث قسم شرطة الشرابية، أثناء تفقد الحالة الأمنية، القبض على "محروس.م" 50 سنة، عاطل، و"حسن.ح"، 32 سنة، مسجل خطر، وتبين استقلالهما عربة كارو، ومحمل عليها 4 فلنكات خاصة بقطارات السكة الحديد، 2 فرامل قطار سكة حديد، مطرقة حديدية، 2 مفك، وزرادية.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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