تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع "الخطيب"





أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إتصالا هاتفيا بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك للإطمئنان علي إستعداد فريق كرة القدم للمواجهه الإفريقية المرتقبة أمام فريق الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبلةعلى ستاد برج العرب بالاسكندرية.





وأكد وزير الشباب الرياضة حرصه الكامل على متابعة كافة الاستعدادات للفريق الاول بالنادي الأهلي، وتذليل أي عقبات، حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بإسم مصر والنادي الاهلي العريق، متمنيا لهم الفوز وحسم البطولة من برج العرب قبل لقاء العودة بتونس في ال9 من نوفمبر المقبل.





وأضاف أشرف صبحي، بأن هناك متابعة مستمرة لكافة الأندية والمنتخبات المصرية التي تشترك وتنافس في البطولات الافريقية والعالمية، لافتا بأن وزارة الشباب والرياضة تقدم كافة أنواع الدعم والمساندة لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب الرياضية.





وجاء تأهل الأهلي للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة، ثم الخسارة منه بهدفين مقابل هدف في لقاء العودة بالجزائر، فيما تأهل الترجي بعد تخطيه فريق أول أغسطس الأنجولي، بالخسارة أمامه بهدف نظيف في أنجولا والفوز عليه 4/2 في ملعب رادس.



