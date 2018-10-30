"تربية الأزهر" تناقش "حروب الجيل الرابع وتحديات الأمن القومي لها" في ندوة نقاشية

نظمت كلية التربية بجامعة الأزهر برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور حشمت عبد الحكم عميد الكلية، ندوة بعنوان "حروب الجيل الرابع"، بحضور الدكتور أشرف عطية نائب رئيس الجامعة، حيث حاضر فيها اللواء هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكريه.





وشهدت الندوة حضورا كبيرا من جانب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من كلية التربية وغيرها من كليات الجامعة.





وناقشت الندوة العديد من القضايا المهمة التي تمثل تحديا يواجه الأمن القومي المصري، كما استعرضت كيفية التعامل مع تلك التحديات الراهنة، ودور كل مواطن في التوعية بما يحاك للوطن من مخططات تحاول تدميره.



