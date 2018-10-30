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تظاهرات في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل ضد الانتخابات المحلية الإسرائيلية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:40 ص
تظاهرات في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل ضد الانتخابات المحلية الإسرائيلية
تظاهرات - أرشيفية
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وكالات
 

أفادت قناة "الميادين" عن خروج تظاهرات حاشدة في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل بعد قيام السلطات الإسرائيلية بفتح صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية.

 

وبحسب مصادر القناة، توافد المتظاهرون إلى ساحة البلدة للاعتصام والاحتجاج ضد الانتخابات التي تقيمها السلطات الإسرائيلية في البلدة.

 

وشارك في الاعتصام أهالي وفعاليات البلدة إلى جانب مشاركة واسعة للمرجعيات الدينية.

 

وأعلن مشايخ مجدل شمس أنهم يرفضون الانتخابات التي اعلنتها السلطات الإسرائيلية وأشاروا إلى ارتباطهم هو للدولة السورية وليس عكس ذلك.

 

وفي السياق نفسه أصدرت "خلوة مجدل شمس" المجلس الديني الأعلى لقرى الجولان المحتل، قرار الحرم الديني والمقاطعة لكل من يترشح للانتخابات المحلية أو يقترع.

 

وتدخلت القوات الإسرائيلية لتفريق المتظاهرين وطلبت منهم المغادرة.

 

المزيد عن: سوريا تظاهرات الجولان المحتل الانتخابات المحلية الإسرائيلية اسرائيل
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