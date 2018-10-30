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"شوبير" يصل مقر الانتخابات التكميلية للجبلاية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:30 ص
شوبير يصل مقر الانتخابات التكميلية للجبلاية
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محمد الصو
 
وصل الإعلامي أحمد شوبير منذ قليل، إلى فندق هيلنان دريم بالسادس من أكتوبر، استعدادًا لإجراء الانتخابات التكميلية للجبلاية على مقعد العضوية.

ويتنافس شوبير على مقعد الرجل ضد عاصم مرشد، بينما يتنافس على مقعد المرأة دينا الرفاعي وشيماء منصور، عقب انسحاب صفية عبدالدايم من السباق الانتخابي.

ودعا الانحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إلى عقد جمعية عمومية اليوم وغدًا لإجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري، والصادر ضدهما أحكام قضائية بالحبس.

ويستوجب حضور 112 نادبًا من أصل أندية الجمعية العمومية المحق لها الحضور وعددها 222 نادي، لاكتمال النصاب القانوني.
المزيد عن: منتخب مصر مصر انتخابات اتحاد الكرة التكميلية الجبلاية الإنسحاب أحمد شوبير
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