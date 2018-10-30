ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإعصار "يوتو" يضرب شمال الفلبين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:25 ص
الإعصار يوتو يضرب شمال الفلبين
الإعصار يوتو
طباعة
وكالات
 

ضرب الإعصار "يوتو" القوى شمال الفلبين، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المتوقع أن يمر بها للحفاظ على أرواحهم.

 

وقال مسئولون - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الإعصار ضرب بلدة "دينابيج" فى إقليم "إيزابيلا" شمال شرق البلاد، مشيرين إلى أنه تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

 

وتسبب الإعصار في سقوط العديد من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالإضافة إلى أسقف بعض المنازل الصغيرة، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

 

وكان أكثر من 10 آلاف قروي قد انتقلوا إلى مناطق أكثر أمنا في الأقاليم الشمالية قبل أن يضرب الإعصار البلاد.


المزيد عن: شمال الفلبين دينابيج الفلبين الإعصار يوتو إجلاء آلاف الأشخاص
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 10:00:01 AM