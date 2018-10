الطالع الفلكي الثّلاثَاء 30/10/2018.. صَخَبْ هَالوُوينْ!

**القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الرّبعة و 42

دقيقة فجرغدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى السّادسة و39 دقيقة مساءً

بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: الشّمس فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: الشّمس فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: الشمس فى منزلة السّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





*اليوم 20 بَابَة قبطى، 30 تشرين أوّل رُومى ، 21 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بأه ريكو اللى مليان رِئّة وحِنيّة يتفرّج على بُوكس؟) -بُوكس؟

ده كان يعلمها على رُوحو.(يوسف وهبى من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى السّرطان غربيّاً

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست

بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على

الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب

والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ

يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*هالويين إيف ، فى بلاد الغرب

فى الثقافة السّلتيّة الأيرلنديّة القديمة يتم الإحتفال بثمانية أعياد(21 مارس/أوستارا-

الإعتدال الربيعى ،21 يونيو/ليثا-الإنقلاب الصّيفِى ، 21 سبتمبر/مابُون-الإعتدال

الخريفى ، 21 ديسمبر/يُولى-الإنقلاب الشّتوى)وأربعة إحتفالات فرعيّة (بيلتان ،

لوغناساده ، سَامْهَايْن/هالووين ، إمبولك).





31 أكتوبر من كل عام هو يوم هالويين والليلة 30 التى تسبقه هى عشيّة/أمسِيَة

هذا الإحتفال ،كرنفال الهالويين يأتى بستّة أسابيع قبل الإنقلاب الشتوى ، ليلة

الهالويين أو عشيّة الهالويين مُكرّسَة لتذكر الموتى من الأجداد ، القديسين، الشهداء

وكل من رحلو عن العالم ولهم ذكرى طيبة فى قلوب الناس ، هى باختصار ليلة

التواصل مع الموتى ، لكنّها فى الأصل عيد أو إحتفال يرجع للحضارة السّلتيّة

الأيرلنديّة وكان يُسمّى سَامْهَايْن والذى ترجع جذوره لأسكتلنده وهو إحتفال بحصد

المحصول مع إتصال بعادات وثنيّة قديمة، هالوين هى كلمة مُشتقة من كلمة هولى-

مُقدّس أو الليلة التى تسبق الليالى المُقدّسة ولم يبدأ التوثيق لها إلا فى العام 1556،

إختار أنتونى لافاى أحد مُؤسّسى عبادة الشيطان فى الولايات المُتّحدة أهم عيديْن

لأتباعه على مدارالعام فى يوميْن هما وول بيرغس ناخت-ليلة وول بيرغس فى الـ

30 من أبريل ، وهالويين 31 من أكتوبر، وكلا اليوميْن يُعتبران ليالى السّحرة

والمُشعوذين ورُبّما إختار اليوم كنوع من التحدّى لمُعارضيه.





خلال هذا الإحتفال الذى يُغطى أوروبا وأميريكا الشمالية وكندا يقوم الأطفال بارتداء

الملابس الكرنفاليّة المُخيفة والتنقل من منزل لمنزل طارقين الأبواب سائلين صاحب

الدار تريك أور تريتينج؟ كتهديد بإلقاء تعويذة شريرة على سكان المنزل أو على

ممتلكاتهم إن لم يقم أحدهم بإعطائهم حلوى أو سكاكر، جديرٌ بالذّكر أن اليوم 30

أكتوبر والليلة تحديداً بمشيئة الله تَعَالى تحل الذكرى الـ 44 للماتش الكَوْنِى بين محمّد

على كلاى وجورج فورمان فى كِنْشَاسَا زائير من العام 1974 والتى إنتهت

بانتصار محمد على فى الجولة الثامنة بالضربة القاضية بعد مُباراة عظيمة بين

الغريميْن ، ترجع أهمية هذا اللقاء الرياضى إلى أن كلاى كان يبلغ 32 عاماً من

عمره بينما غريمه جورج فورمان 25 عاماً فكانت توقعات فوز فورمان 4 إلى 1 ،





بلغت نسبة المُشاهدة فى بثّ تلفزيونى مُباشر واحد مليار مُشاهد على مُستوى العالم

و60 ألف مُتفرج فى الملعب وحصدت المُباراة 100 مليون دولار واعتبرت أعظم

حدث رياضى فى القرن العشرين وعُرفت بعنوان "القتال" وعنوان دعائى "صَخَب

فى الأدغال"، 1 أكتوبر 1975 اللقاء الثالث والأخير بين كلاى وجو فريزر فى

مانيللا بالفلبين وانتهى بانتصار كلاى بالقاضية واعتُبر من أفضل اللقاءات الرياضية

فى تاريخ الرياضة العالمية وأطلق عليها كلاى إسمها الدعائى "رُعب فى مانيللا"

وشاهدها واحد مليار مُشاهد ، لاتَبخل عليه بالفَاتِحَة.





*من قَنَاة يُوتيُوب

1-Muhammad Ali vs George Foreman - Highlights (Rumble in

the Jungle

2-Frazier, Ali and Foreman On British TV Show Very Funny

3-Muhammad Ali 50th Birthday Tribute w Howard Cosell

4-Muhammad Ali Boxing Kid - Funniest Ali Ever

5-Muhammad Ali FUNNY !! Loses to Old Woman and Old Man

6-حقائق لاتعرفها عن محمد علي كلاي

7-محمد علي كلاي في السعودية

8-نجمك المفضل: الملاكم العالمي محمد علي كلاي .. ولقائه مع ليلى رستم كاملاً





إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الزراعة/ الفلاحة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج ،والعلاقات

الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا إستثناءً ،حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامة.





برج الثور: لاتتودّد مع الغرباء أو ترفع الحدود مع الأشخاص الجُدد ولاتتكلم إلا فى

شئون الفن والرياضة ، بعيداً عن معلوماتك الخاصّة.





برج الجوزاء: أحدهم قد يميل عليك طالباً إقتراض بعض المال ، تأكد من جدّيّة

الطلب وأنه لايقوم باستغلالك لأن نظارتك الشمسيّة ثمينة ، حرّص من أخوك.





برج السّرطان: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات

وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الأسد: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون

لا يحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن العلاقة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج العذراء: يوم عمل بإمكانك جعله أكثر إشراقاً أو أكثر بؤساً ، هذا يتوقف على

النظّارة التى ترتيها على عينيْك ، قم بارتداء النظّارة الورديّة ولو من باب التغيير.





برج الميزان: إهتم بهندمة مظهرك الخارجى قبل مقابلة شخص تقوم بمفاوضته،رُبّما

كانت تجارة أو وظيفة ورُبّما إتفاق يضمن دخولك للقفص الذهبى.





برج العقرب: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى

صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج القوس: تبدو مالياً فى الجانب الآمن ولست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة

بإرجاعك لمنطقة العواصف، إبتعد عن رفقة السّوء وحافظ على مُكتسباتك.





برج الجدى: تعمل مثل الماكينة بذكاء ومهارة العفريت ، قم بعملك دون ضجة حتى

لا تُلفت أنظار الحاسدين والمنافسين ، وما أكثرهم.

برج الدّلو: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، و

لا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الحُوت: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز، تأكد من طبيعة