أحمد ناجي يتحدث عن عودة إيهاب لهيطة لمنتخب مصر

قال أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن المنتخب يبحث فى الوقت الحالى عودة إيهاب لهيطة، مرة أخرى فى منصب مدير المنتخب.





وأكد ناجي في تصريحات تليفزيونية: "المهندس إيهاب لهيطة كان عامل شغل كويس جدًا فى الفترة الى فاتت، إيهاب لهيطة تعرض للظلم فى بعض الأوقات؛ بسبب أمور لم يكن له يد فيها، عودته؛ هى عودة الحق لأصحابه".





من جهته، رفض كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما وصفها بمحاولات هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد، لفرض إيهاب لهيطة فى منصب مدير المنتخب مرة أخرى، وتمسك برحيله وتحميله مسؤولية الفشل الإدارى لبعثة مصر فى مونديال روسيا.



