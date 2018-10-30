اتهام ترامب بالاحتيال على أمريكيين عبر استثمارات خادعة

رفع مجموعة من الأمريكيين الإثنين دعوى يتهمون فيها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وثلاثة من أولاده وشركة تحمل اسمه بالسعى لإغواء الناس للاستثمار فى فرص تجارية خادعة.

وطلب المدعون الأربعة الذين لم يكشف عن هوياتهم من المحكمة الفدرالية فى مانهاتن السماح لهم بأن تكون الدعوى القضائية جماعية حتى يتمكن متضررون آخرون من الانضمام.

ويتهم المدعون ترامب و"مؤسسة ترامب" بالترويج لشركة "آيه سى أن" لخدمات الاتصالات التسويقية والتى كانت تعلن عن تحقيق ارباح كبيرة دون ان تتحول هذه الأرباح الى حقيقة ملموسة، وفق أصحاب الدعوى.

واستثمر المدعون في "آيه سى أن" بعد مشاهدة شرائط فيديو دعائية يظهر فيها ترامب، ودفعوا مبالغ كبيرة دون أن تعطى هذه الاستثمارات أيا من الأرباح الموعودة.

ووصف المدعون أنفسهم بأنهم "أمريكيون ينتمون إلى الطبقة العاملة" عملوا فى مهن كخدمات التوصيل أو الرعاية الاجتماعية، وأن الكثيرين غيرهم خدعوا بواسطة ترامب.

وجاء فى الشكوى أن "عائلة ترامب خدعت كل واحد من هؤلاء الضحايا ليستثمر بآلاف الدولارات، وليعانى العديد من خسائر مهلكة أحدثت تغييرا فى حياتهم".