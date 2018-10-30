الهلال يؤجل التعاقد مع بديل "بوتيا" في الشتوية

أفادت مصادر، أن إدارة نادي الهلال الحالية ستقرر الإبقاء على المدافع الإسباني، ألبرتو بوتيا (29 عامًا) ضمن صفوف الفريق الأول بالرغم من مطالب جماهيرية واسعة بالبحث عن بديل له في الانتقالات الشتوية.

وكشفت المصادر الخاصة للصحيفة أن العائق الأكبر الذي تواجهه الإدارة الحالية بصعوبة البحث عن عروض للمدافع الإسباني، يرجع إلى ارتفاع قيمة عقده، والتي تقدر بنحو 7 ملايين يورو.

وكان مجلس إدارة الهلال السابق برئاسة سامي الجابر، تعاقد مع بوتيا لمدة سنتين في صفقة انتقال حر، نقلًا عن صحيفة عاجل.