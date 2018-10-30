"Venom" يجني أكثر من 500 مليون دولار حول العالم





تجاوزت إيرادات فيلم "Venom" حاجز الـ 500 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه سينمائيًا، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 100 مليون دولار.





تدور أحداث الفيلم حول إيدي بروك الذي يعمل صحفي استقصائي، فشل في تعقب رئيس شركة لعلوم الأحياء، وفي اليوم نفسه يلتقي سيدة تعمل في الشركة نفسها، قالت له إن الشركة اكتشفت كائنا قد سمي بالسمبيوت "الكائن التكافئي"، وأن الشركة تجري تجارب على الكثيرين من البشر من خلال دمج السمبيوت مع البشر.





وقررت السيدة مساعدة الصحفي في دخول الشركة سرا وكشف أسرارها، وأثناء ذلك تعرض للهجوم من أحد البشر الذين تم استخدامه كفئران تجارب، ويكتشف إيدى بعد ذلك أنه لديه قدرات خارقة غير مسبوقة بعد استحواذ "فينوم" عليه، ليصبح كلاهما كيانا واحدا لا يتجز.





الفيلم من بطولة توم هاردي، وميشيل ويليامز، وريز أحمد، وسكوت هيز، وريد سكوت وجيني سليت.



