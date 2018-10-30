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ترامب يأمل بمنافسة كلينتون في انتخابات 2020

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
ترامب يأمل بمنافسة كلينتون في انتخابات 2020
كلينتون وترامب
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وكالات
 

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن ينافس المرشحة الديمقراطية السابقة في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، في انتخابات الرئاسة المقبلة 2020.

 

ونقلت قناة Fox News الأمريكية عن ترامب تعليقا على تصريحات لكلينتون لم تستبعد فيها المشاركة في الانتخابات المقبلة: "هي تعجبني (كلينتون)، وأنا أحبهم جميعا (مرشحو الحزب الديمقراطي). لا يوجد أحد، لا يمكنني ولا أرغب في منافسته في الانتخابات".

 

وكانت كلينتون قد أعلنت أنها لا تستبعد المشاركة في انتخابات الرئاسة من جديد بعد خسارتها في انتخابات عام 2016 لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وقالت إنها "ستفعل كل ما في وسعها حتى يصل حزبها إلى البيت الأبيض في يناير 2021".

 

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