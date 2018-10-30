مواجهة صلاح وليفربول.. ماذا ينتظر أرسنال في نوفمبر؟

ينتظر نادي أرسنال بقيادة مدربه أوناي إيمري 4 مباريات سهلة خلال شهر نوفمبر القادم واختبار صعب وحيد، حيث سيخوض مباريات سهلة نسبياً في جميع البطولات التي يشارك بها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مباريات أرسنال خلال شهر نوفمبر.

مباريات أرسنال :-

1- أرسنال - ليفربول .. يوم السبت 3 نوفمبر في الساعة 7:30 مساءً، على ملعب "الإمارات".

2- أرسنال - سبورتنج لشبونة.. يوم الخميس 8 نوفمبر في الساعة 10 مساءً، على ملعب "الإمارات".

3- أرسنال - ولفرهامبتون .. يوم الأحد 11 نوفمبر في الساعة 6:30 مساءً، علي ملعب "الإمارات".

4- بورنموث - أرسنال .. يوم الأحد 25 نوفمبر في الساعة 3:30 مساءً، على ملعب "فيتاليتي".

5- بورسكلا بولتافا - أرسنال .. يوم الخميس 29 نوفمبر في الساعة 8 مساءً، على ملعب "بوتوفسكي بورسكلا".