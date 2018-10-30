"دبلة" عمرو دياب تحدث ضجة على السوشيال ميديا (صورة)

لاحظ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي ارتداء المطرب الهضبة عمرو دياب، "دبلة" في يده اليمنى، وذلك خلال الصورة التذكارية التي نشرتها ابنته كنزي عبر حسابها بإنستجرام، على هامش الحفل الذي أحياه الهضبة في العاصمة البريطانية لندن.

كان الهضبة أحيا حفلة ضخمة في لندن، حضرها الآلاف من جمهوره، وشهدت الحفلة لأول مرة وجود الفنانة دينا الشربيني مع ابنته الصغرى جانا.





ويبدو أن الشابة تصالحت بشكل نهائي مع والدها، حيث إلتقطت مع "الهضبة" صورة خلال تناولهم العشاء معًا في أحد مطاعم لندن بعد الحفلة، حيث ظهر وهو يحتضن جانا وبجوارهما الشربيني، في رسالة واضحة منه بأن العلاقة مع عائلته قوية ولم تتأثر بسبب ارتباطه بدينا، نافيًا بذلك كل الشائعات.





وتفاعل الآلاف من جمهور الهضبة، خلال الحفلة، مع العديد من الأغاني التي قدمها، خاصة ألبومه الجديد "كل حياتي"، بالإضافة إلى عدد من أغانيه القديمة.