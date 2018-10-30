متحدث نقابة الصيادلة: جمع الأدوية التي حذرت منها وزارة الصحة من الأسواق



وأضاف "رمزي"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن الأدوية التي حذرت منها الوزارة أحدها مضاد حيوي، والآخر لعلاج هشاشة العظام وهو مهرب من أحدى الدول العربية المجاورة.



وتابع أنه تم سحب هذه الأدوية، حيث ذهبت حملات على الصيدليات ومعها رقم التشغيلة وجمعت الأدوية الموجودة فيها.

قال الدكتور محفوظ رمزي، المتحدث باسم نقابة الصيادلة بالقاهرة، إن التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة من وجود 10 أدوية في الأسواق هو إجراء طبيعي يحدث في كل دول العالم، عند اكتشاف خطر ما في الأدوية.