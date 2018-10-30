عاجل.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس اليوم وتصدر بيانا هاما

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال البلاد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 17 30

وسط الدلتا 16 30

الإسكندرية 18 28

بلطيم 20 28

مطروح 16 26

السلوم 16 25

سيوة 13 28

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

العريش 18 29

رفح 17 28

الإسماعيلية 14 30

السويس 15 30

رأس سدر 18 30

نخل 06 28

نويبع 21 30

طابا 08 29

كاترين 09 26

الطور 17 29

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 20 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 18 30

بني سويف 18 30

المنيا 14 30

أسيوط 16 31

سوهاج 17 32

قنا 16 33

الأقصر 16 34

أسوان 17 34

أبوسمبل 16 33

الوادي الجديد 14 33

شلاتين 23 29

أبو رماد 24 28

رأس حدربة 24 27

حلايب 24 27



