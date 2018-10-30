"كنو" الفيحاء يغيب عن مواجهة النصر للإصابة

أعلن نادي الفيحاء السعودي، أمس الإثنين، عن غياب عبد الله كنو لاعب الفريق، لمدة 12 أسبوعاً، بسبب إصابته عن إصابته بتمزق في أربطة وأوتار كاحل القدم اليمنى.

ويخضع اللاعب إلى العلاج الطبيعي بالإضافة إلى تركيب دعامة للمفصل لمدة 6 أسابيع قبل الدخول في مرحلة التأهيل والتي تستغرق 6 أسابيع.

وأجرى كنو أشعة MRI وأشعة مقطعية على موضع الإصابة تحت إشراف عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي وبمتابعة الجهاز الطبي بالنادي.

وكان كنو قد تعرض للإصابة في مباراة الفيحاء والنصر ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجمعة الماضية.