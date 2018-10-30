"جسر القرم" يعرض لأول مرة في موسكو (فيديو)

يعرض اليوم الاثنين في قاعة "زارياديه" الموسيقية بموسكو فيلم "جسر القرم" الكوميدي الرومانسي من إخراج تغران كيوسيان.

وكتبت سيناريو الفيلم رئيسة تحرير شبكة RT، مارغاريتا سيمونيان، حيث يروي قصة "مثلث حب" بين شاب يدعى، ديما، من عمال بناء الجسر الذي يقع في حب فتاة تدعى، فاريا، من فريق علماء الآثار الذين يجرون حفريات بالقرب من الجسر. وينافسه للفوز بقلبها صحفي متخصص في العلاقات العامة من سكان موسكو.

وقال ناطق باسم شركة "سنترال بارتنرشيب" التي تولت إنتاج الفيلم، إن أحداث الفيلم تدور في منطقة مشروع إنشاء جسر القرم بمضيق كيرتش.





ونقل المكتب الصحفي للشركة عن، مارغاريتا سيمونيان، قولها:" بدأت رواية الفيلم في أربعينيات القرن الماضي لتنتهي في عصرنا، وبالتحديد يوم افتتاح جسر القرم. وقبل أن أباشر كتابة سيناريو الفيلم، ذهبت أكثر من مرة إلى مشروع إنشاء الجسر، للتعرف على العمال والسكان المحليين والحديث معهم، حتى نسجت بعض شخصيات أبطال الفيلم استنادا لتلك الشخصيات الواقعية، ومن بينها ربان الزورق "ميخاليتش" الذي استوحيته عند كتابة السيناريو من أحد عمال مشروع جسر القرم".





والفيلم من بطولة الفنانين الروس: يوري ستويانوف وأليكسي ديميدوف وكاترينا شبيتسا وأرتيوم تكاتشينكو وغيرهم.





يذكر أن عرض الفيلم يبدأ في دور السينما الروسية مطلع نوفمبر المقبل.



