عاجل.. "الحكومة" تكشف: كان هناك أخطاء لـ30 مليون رقم قومي في البطاقات التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بأزمة البطاطس، أدت لحد الأزمة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك كميات كبيرة من البطاطس، تم ضخها في المنافذ آخرها 10 آلاف طن، تم ضخهم في الدقهلية.





وأوضح المصيلحي، في تصريحات صحفية، على هامش جولة رئيس الوزراء بمحافظة الشرقية، إن هناك العديد من المشكلات في عملية تسجيل البطاقات التموينية، وتكمن معظمها في تسجيل المترفين والمسافرين وغيرهم على بطاقات التموين.





وشدد على أنه يوم 7 نوفمبر المقبل، آخر موعد لتصحيح بيانات بطاقات التموين واعتبارا من 8 نوفمبر المقبل، لن يتم الصرف للبطاقات التموينية التي بها أخطاء، ولكن هذا ليس نهاية المطاف فمن الممكن أن يتقدموا بتظلم، خاصة وأنه كان هناك أخطاء لـ30 مليون رقم قومي، ولم يتبق سوى 5 مليون رقم قومي بحاجة لتصحيح البيانات.



