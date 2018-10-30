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سيميوني انزاجي: انتر ميلان استحق الفوز على لاتسيو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:04 ص
سيميوني انزاجي: انتر ميلان استحق الفوز على لاتسيو
انتر ميلان
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عمر عبد العزيز
 

علق سيميوني إنزاجي، المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي على خسارة فريقه الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام إنتر ميلان، على ملعب الألوليمبيكو بالدوري الإيطالي.

 

وقال انزاجي خلال تصريحات صحفية لصحيفة سكاي عقب انتهاء المباراة: "لم نكن نعاني من الإرهاق بل الإنتر تفوق واستحقوا الانتصار".

 

وواصل قائلاً: "لاتسيو يعاني ضد الكبار؟ حسناً ضد الفرق الأخرى أنت لا تواجه هاندانوفيتش وميراندا يتصدون لك!".

 

 

 

 

 

المزيد عن: لاتسيو رياضة انزاجي انتر ميلان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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