سيميوني انزاجي: انتر ميلان استحق الفوز على لاتسيو

علق سيميوني إنزاجي، المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي على خسارة فريقه الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام إنتر ميلان، على ملعب الألوليمبيكو بالدوري الإيطالي.

وقال انزاجي خلال تصريحات صحفية لصحيفة سكاي عقب انتهاء المباراة: "لم نكن نعاني من الإرهاق بل الإنتر تفوق واستحقوا الانتصار".

وواصل قائلاً: "لاتسيو يعاني ضد الكبار؟ حسناً ضد الفرق الأخرى أنت لا تواجه هاندانوفيتش وميراندا يتصدون لك!".