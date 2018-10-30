الحضري: رحلت عن الأهلي دون إخطار مدرب حراس الأهلي وقتها

كشف عصام الحضري، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، عن قرارين لم يأخذ فيهما رأي أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر.

وقال الحضري في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " الأول عندما رحلت عن الأهلي، والآخر هو الاعتزال الدولي، لكن لو عاد الزمن سأستشيره".

ورد أحمد ناجي عن حديث الحضري قائلاً: "علمت القرار وهو في الطائرة، ولو كان في المطار كنت سأمنعه، لأن هذا أسوأ قرار في حياته، وكان سيصل لمكانة ثانية لو لم يأخذ هذا القرار".