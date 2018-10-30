عاجل.. قوات الإنقاذ تواصل انتشال جثث ضحايا الطائرة المنكوبة في إندونيسيا (صور)

واصل رجال الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، انتشال جثث ضحايا الطائرة المنكوبة، حيث خرجت من مطار جاكرتا إلى جزيرة سومطرة.





وسقطت طائرة بالبحر بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا في رحلة داخلية إلى منطقة تشتهر بتعدين القصدير، وكانت تحمل على متنها 188 شخصًا، وغرقت أمس الإثنين، حيث انقطع الاتصال بين الطائرة ومسؤولي الملاحة الجوية على الأرض بعد لحظات من طلب الطيار العودة بعد 13 دقيقة من الإقلاع، ليعلن المسئولين أن جميعهم في عداد الموتى عدا راكب واحد، تمكن من النجاة لتخلفه عن الرحلة.





وغرقت الطائرة في مياه يتراوح عمقها بين 30 و35 مترًا، وتم العثور على أغراض الضحايا مثل الهواتف المحمولة وسترات النجاة في المياه إلى جانب الأشلاء، حيث كان هناك 23 مسؤولًا حكوميا على الأقل على متن الطائرة.





وقال مسئول فى ليون إير، إن أحد ركاب الطائرة من إيطاليا وأحد الطيارين من الهند.





وعلى الرغم من أن إندونيسيا تعد أحد أسرع أسواق الطيران نموا فى العالم لكن سجلها فى مجال السلامة ليس متماسكا، حيث قال خبراء قطاع الطيران، إن الحادث سيعد ثانى أسوأ كارثة جوية فى إندونيسيا منذ عام 1997 إذا ثبت مصرع كل من كانوا على متن الطائرة.



