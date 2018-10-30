عاجل.. "الكهرباء" تعلن موعد الزيادة الجديدة وتوجه نصائح للمواطنين





قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تنوي إضافة الزيادة الجديدة التي أُقرت على فاتورة استهلاك الكهرباء، بداية من شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أنه لا زيادة على أسعار الكهرباء العام الجاري.





ووجه حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، نصائح للمواطنين بضرورة مراقبة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن لمبات الليد، توفر نحو 50% من استهلاك الكهرباء، كما أن فصل "فيش التلفزيون والسخان الكهربائي" وكافة الأجهزة الكهربائية التي تُستخدم فيها الريموت كونترول، عن التيار الكهربائي، يقوم بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.





وأوضح بشأن رفع الدعم بشكل كامل ونهائي عن استهلاك الطاقة الكهربائية، أنه بحلول 2022 سيكون الدعم تم رفعه كاملا 100% ونهائيًا، وسيكون ذلك بشكل تدريجي الذي بدأ منذ عام 2014.





وأشار إلى أن زيادة أسعار استهلاك التيار الكهربائى يتم تلقائيا في شهر يوليو من كل عام، موضحًا أن الدولة مستمرة بدعم استهلاك التيار الكهربائى وفقا لحجم الاستهلاك، والتي تشمل سبع شرائح ما عدا الفئات التي تستهلك أكثر من ألف كيلو وات.



