مدرب حراس المنتخب: ما حدث مع محمد عواد خطأ مني وقلت له "انت اتظلمت"

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أنه اعترف لمحمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي بتعرضه للظلم في اختياراته لقائمة مصر في كأس العالم روسيا 2018.

وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "قلت لمحمد عواد انه اتظلم في كاس العالم بعد استبعاده من القائمة".

وتابع: "قلت له ان وضع المنتخب يحكمنا في القرارات بناء على المواصفات التي نرغب في تواجدها معنا في روسيا".

واختتم: "ما حدث لمحمد عواد في مباراة اليونان كان بسبب خطا مني، لم يقدم مستواه المميز بسبب تاثره بالسوشيال ميديا ولم أتمكن من تهيئته جيدًا وابعاده عن هذه الاجواء بالشكل الأمثل".