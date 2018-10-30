عابد فهد في "دقيقة صمت" لرمضان 2019

رافق النجم السوري، عابد فهد، المخرج شوقي الماجري في رحلة استطلاع على مواقع تصوير سينمائي في سوريا، من المقرر استخدامها في إنتاج المسلسل الرمضاني القادم، "دقيقة صمت".

رافق النجم السوري، عابد فهد، المخرج شوقي الماجري في رحلة استطلاع على مواقع تصوير سينمائي في سوريا، من المقرر استخدامها في إنتاج المسلسل الرمضاني القادم، "دقيقة صمت".

وتجري حاليا الاستعدادت الفنية لبدء تصوير العمل الرمضاني المرتقب، الذي يلعب دور البطولة فيه كل من النجم السوري، عابد فهد، والنجمة اللبنانية، ستيفاني صليبا.

وتجري حاليا الاستعدادت الفنية لبدء تصوير العمل الرمضاني المرتقب، الذي يلعب دور البطولة فيه كل من النجم السوري، عابد فهد، والنجمة اللبنانية، ستيفاني صليبا.

والمسلسل العربي المشترك هو من كتابة سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري، كما تنتجه شركتان في آن واحد، "الصباح إخوان" و"أيبلا".

والمسلسل العربي المشترك هو من كتابة سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري، كما تنتجه شركتان في آن واحد، "الصباح إخوان" و"أيبلا".

وفيما يخص انسحاب النجمة السورية، كاريس بشار، أكد مصدر في شركة "الصباح إخوان" أن النجمة كانت مرشحة للمشاركة في مسلسل "دقيقة صمت"، إلا أنه لم يتم التعاقد معها رسميا، لذا فإن عدم توقيع الطرفين لا يعني انسحاب.



