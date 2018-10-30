مصطفى ثابت: يجب مواجهة الشائعات بهذه الطريقة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن العالم بات يسبح في بحر من الشائعات، وليست مصر فقط التي تتعرض لتلك المشكلة، موضحا أننا بمصر نتضرر من الشائعات بشكل مباشر، وتأثير نتائجها يظهر جليًا.





وأضاف ثابت، خلال خلال حواره عبر فضائية "الناس"، مساء الإثنين، أن ما حدث في الدول المجاورة لنا كانت أغلب بدايته ليس إلا شائعة، وهي عملية في منتهى الخطورة، فهي تؤثر على كل شيء من تقسيم دول أو التحكم في اختيار رؤساء بعض الدول.





وأوضح رئيس تحرير الفجر، أن شائعات عبر تويتر، مكَّنت الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، من اعتلاء منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الأمر يعكس حجم تأثير الشائعات في المصائر.





وطالب ثابت، بضرورة مواجهة الشائعات بشكل يومي، وسرعة التدخل لوقف الشائعات حتى لا تحقق التأثير السلبي المطلوب منها.