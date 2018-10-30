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ميمي عبد الرازق لـ"الفجر الرياضي": سأقود المصري حتى نهاية الموسم.. وانتظروا مفاجأة!

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:08 ص
ميمي عبد الرازق لـالفجر الرياضي: سأقود المصري حتى نهاية الموسم.. وانتظروا مفاجأة!
ميمي عبد الرازق
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نيرة الجابري
 

أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادي المصري أنه سوف يخوض مران اليوم مع الفريق، وأنه سوف يعلن عن الجهاز المعاون له خلال الساعات القادمة.

 

وكان مجلس إدارة المصري البورسعيدي أعلنت عن تعيين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لحسام حسن الذي قرر الرحيل بسبب عدم الموافقة على خوض مباريات المصري على ملعب بورسعيد في بطولة الدوري العام.

 

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "أكثر الأسماء المطروحة لمنصب مدير الكرة بالمصري هم كابتن ياسر عزت، ومحمد صلاح أبو جريشة وتجهيز مدير إداري قوي سيكون مفاجأة".

 

وتابع المشرف العام على قطاع الناشئين بالمصري، والمدير الفني الحالي للفريق الأول، أنه سوف يتولى منصب المدير الفني لنهاية الموسم وبشكل دائم إلا إذا طلب منه مجلس الإدارة بشكل رسمي قيادة الفريق مؤقتا.

 

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