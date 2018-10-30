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تعرف على مواجهات نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة سيدات

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
تعرف على مواجهات نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة سيدات
البطولة العربية
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محمد عبدالفتاح
 

تقام مساء اليوم، مباريات الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية لكرة السلة سيدات رقم ٢٠، والمقامة بالصالة المغطاة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية.

 

وتشهد المواجهة الأولى صراعا كبيرا على حجز بطاقة العبور للمباراة النهائية بين الأمل التونسي صاحب الأداء القوي بالبطولة بالفوز في ٤ لقاءات خاضها حتى الآن وتصدره لمجموعته، بالإضافة إلى الإطاحة بالنصر الإماراتي بدور الثمانية، والنادي الأهلي صاحب وصافة المجموعة الثانية بفوزين وهزيمة والذي أخرج الجمعية المغربية من الدور ذاته ويقام اللقاء الرابعة مساءً.

 

وتنطلق المواجهة الثانية في السادسة مساءً بمواجهة الفريق الأقوى بالبطولة والمرشح الأول لحصد اللقب همونتمن اللبناني الذي فاز بمبارياته الأربعة بفارق كبير من الأهداف وتصدر المجموعة الثانية وأطاح بمستضيف البطولة النادي الأوليمبي أمس بدور الثمانية والطرف الثاني الفحيص الأردني الذي حصد المركز الثالث بمجموعته وسبق والتقى مع الفريق اللبناني وفاز الآخير عليه بالدور التمهيدي والذي أخرج المجمع البترولي الجزائري من ربع النهائي.

 

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