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اليوم.. الجبلاية تجري انتخابات تكميلية على عضوية "آل هواري"

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:40 ص
اليوم.. الجبلاية تجري انتخابات تكميلية على عضوية آل هواري
احمد شوبير
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محمد الصو
 

تُجرى اليوم الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم، على مقعدي حازم وسحر الهواري، والمتقدمين باستقالتهما عقب صدور أحكام قضائية ضدهما بالحبس.

 

وتُقام الانتخابات التكميلية بفندق هيلنان دريم بالسادس من أكتوبر، على مدار اليوم ، تحت إشراف اللجنة القضائية برئاسة المستشار أحمد حلمي الشريف.

 

ويتنافس على مقعد الرجل كلًا من أحمد شوبير، وعاصم مرشد، بينما يتنافس على مقعد المرأة كلًا من دينا الرفاعي، وشيماء منصور، بعد انسحاب المرشحة صفية عبدالدايم من سباق الانتخابات قبل إجرائها بنحو 24 ساعة.

 

وكانت اللجنة القضائية قررت في اجتماعها مساء أمس، على تقسيم المواقع الانتخابية إلى 5 مناطق على هيئة محافظات لتسهيل العملية الانتخابية على أندية الجمعية العمومية.

 


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