عصام الحضري: "اشتكيت أحمد ناجي لصالح سليم"

قال عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي إنه تقدم بشكوى ضد أحمد ناجي مدربه السابق في النادي الأهلي للراحل صالح سليم.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "رحت اشتكيت لكابتن صالح سليم ان كابتن ناجي بيشتغل معايا جامد في التدريبات وبيقسوا علي".

وتابع: "انا تاعب المدربين بتوعي في التدريبات وهم يعلمون جيدًا انني أحب التدريبات والعمل".