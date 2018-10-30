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عاجل.. تصريح مفاجئ من أحمد ناجي عن عصام الحضري

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:41 ص
عاجل.. تصريح مفاجئ من أحمد ناجي عن عصام الحضري
عصام الحضري
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عمرو مصطفى
 

يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي هو المثل الأعلى لبوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الحضري كان دائمًا يقول أن بوفون هو مثله الأعلى".

 

وأضاف: "لكن في رأيي أن عصام الحضري هو المثل الأعلى لبوفون، عصام الحضري أسطورة كبيرة".

المزيد عن: منتخب مصر عصام الحضري رياضة بوفون احمد ناجي
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