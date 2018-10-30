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أحمد ناجي: طاقم أجيري محترف جدا.. وطموحهم أكبر من الوصول للمونديال

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:28 ص
أحمد ناجي: طاقم أجيري محترف جدا.. وطموحهم أكبر من الوصول للمونديال
خافيير أجيري
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عمرو مصطفى
 

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب، أن جهاز المكسيكي خافيير أجيري محترف جدًا، حيث أنه يستخدمون التكنولوجيا ويعملون بنظام.

 

وأكمل في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الطموح مشروع لكل جهاز، لكن يجب أن يكون هناك أدوات، ونسعى لتكون لدينا تلك الأدوات.

 

وأضاف: "عملت مع 30 مدرب عالميًا ومحليًا، وأعرف الطاقم القوي من عدمه، وجهاز أجيري طموحهم أكبر من الوصول للمونديال".

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