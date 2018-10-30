إنشاء محكمة جزئية ونيابة وشهر عقاري بأبو النمرس (مستندات)

وافقت هيئة أبنية المحاكم على إنشاء محكمة جزئية ونيابة وشهر عقاري بأبوالنمرس، بناءً على الطلب المقدم من نقابة محامي جنوب الجيزة وبالتواصل مع عصام إدريس عضو مجلس النواب عن دائرة أبو النمرس، ومخاطبة وزارة العدل وهيئة أبنية المحاكم.



وقال نادي زعفان عضو مجلس نقابة محامي الجيزة ومقدم الطلب، إن محكمة ونيابة مركز الجيزة تنعقد بتاج الدول بالوراق، وإن المحكمة والنيابة المزمع إنشائها سيكون مقرهما الدائم داخل النطاق الجغرافي لدائرة مركز الجيزة تيسيرًا على المتقاضين والمحامين نظرا لقرب المحكمة وسرعة التقاضي وانعقاد الجلسات دون تعطل.



وأضاف زعفان، أن لجنة من هيئة الأبنية حضرت لمعاينة مكان الإنشاء، وتم عمل الكروكي، ورفع الأمر لمحافظ الجيزة، كما تم اقراره وتصعيده لمجلس الوزراء لتخصيص قطعة الأرض، والتي من المقرر تسليمها الثلاثاء المقبل لبدء البناء عليها، والانتهاء من الانشاءات خلال عامين.