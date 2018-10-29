يوفنتوس لا يهدأ أبدا.. ويستعد لخطف نجمي فيورنتينا في الميركاتو الشتوي





كشفت تقارير صحفية إيطالية، ان نادي يوفنتوس الإيطالي يستعد لإبرام صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل خلق فريق يستطيع الحصول على جميع البطولات التي يشارك فيها.





ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن البيانكونيري، ينوي القيام بضربات قوية خلال الميركاتو الشتوي القادم بالتعاقد مع ثنائي فريق فيورنتينا، أنريكو كيزا،ونيكولا ميلنكوفيتش.





وأشار الموقع الإيطالي، إلى أنه لن يكفي مبلغ الـ100 مليون يورو لإتمام تلك الصفقتين، حيث أن إدارة الفيولا تخطط للتجديد لكيزا للاحتفاظ به، أو رفع سعره إلى 65 مليون يورو.





بينما تفكر إدارة فيورنتينا بعد أن رفضت مبلغ 40 مايون يورو له في الصيف الماضي، أن ترفع سعر اللاعب إلى 50 أو 55 مليون يورو، لكن اليوفي يراهن على علاقته التي تحسنت مع التوسكانين.



