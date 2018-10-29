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لماذا التقى أحمد جمال بالداعية مصطفى حسني؟

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:49 م
لماذا التقى أحمد جمال بالداعية مصطفى حسني؟
أحمد جمال
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الفجر الفني
 
أعرب المطرب أحمد جمال عن سعادته بغناء تتر برنامج مصطفى حسنى الجديد "كنوز" الذى يعرض على قناة on e ضمن الخريطة البرامجة الجديدة للقناة والمنوعة إلى حد كبير.
 
جمال أكد أنه من المعجبين بنوعية البرامج الذى يقدمها مصطفى حسنى، وبالتالى يسعد بالعمل معه لإيمانه بما يقدمه مثلما يؤمن كثيرون مما جعل لبرامجه جماهيرية عريضة، وبالتالى فهو سعيد بالمشاركة معه للمرة الثانية بعدما غنى له تتر برنامج "إنسان جديد" الذى يتعاون فيه مع أحمد جمال الشاعر أسامة عبد الصبور والملحن مدين، بالإضافة إلى الموزع أحمد عادل وهندسة الصوت مصطفى روؤف وتم التسجيل فى استوديوهات رساله وDouble A Sound Studio.


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