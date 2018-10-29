لوبيتيجي ثاني أقل مدرب أدار مباريات مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم الإثنين، رسميًا إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق الأول وتعيين الأرجنتيني سانتياجو سولاري بدلًا منه بشكل مؤقت.









وجاء قرار الإقالة نظرًا لسوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة والخسارة من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف على الكامب نو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.









وأصبح جولين لوبيتيجي ثاني أقل مدرب أدار مباريات لريال مدريد بـ 14 مباراة، وكان الأول خوسية أنطونيو كاماتشو في عام 2004 والذي أدار 6 مباريات فقط.









وأدار لوبيتيجي منذ تعيينه مدربًا للريال 14 مباراة حقق 6 انتصارات بينما تعادل مرتين وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو الملكي 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 هدفًا.









ويحتل فريق ريال مدريد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة بعد 10 جولات حيثُ فاز 4 وتعادل 2 وخسر 4 مباريات.



