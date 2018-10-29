رسميا.. المصري يعين ميمي عبد الرازق بديلا لحسام حسن

توصلت إدارة نادي المصري البورسعيدي، مع ميمي عبد الرازق لتولي مهمة الفريق الأول لكرة القدم لخلافة حسام حسن الذي تمت باستقالته في الساعات الماضية.









وقال عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": المفاوضات بدأت عن طريق سمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي الذي طلب مني الموافقة على تولي تدريب الفريق.









وأضاف: سأقوم بمهام عملي مع المصري من الغد وسأعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع مسئولي النادي للاتفاق على الجهاز المعاون الذي سيتولى معي.









الجدير بالذكر أن ميمي عبدالرازق كان يتولى منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري.



