بعد إعلان أنجيلا ميركل عدم الترشح.. كل ما تريد معرفته عن منصب المستشار الألماني

بعد الإخفاقات الكبيرة التي شهدها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة بألمانيا؛ أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، اعتزامها عدم الترشح مجددًا إلى منصب مستشارة ألمانيا في عام 2021، خلال كلمة لها على الهواء من العاصمة الألمانية برلين.





وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بمنصب مستشارة ألمانيا الذي قررت "ميركل" التخلي عنه في الانتخابات المقبلة، وذلك خلال السطور التالية.





1- مستشار ألمانيا يعد الزعيم السياسي للدولة ورئيس الحكومة الاتحادية.





2- يصبح مستشار ألمانيا هو المسؤول عن اختيار جميع أعضاء الحكومة الآخرين، بالإضافة إلى ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء.





3- أنشيء هذا المنصب عام 1867م في الاتحاد الألماني الشمالي.





4- يعد الإمبراطور الحاكم في الأصل هو المسؤول فقط عن محاسبة المستشار الألماني.





5- تولى هذا المنصب 34 شخصًا منذ عام 1871م وحتى الآن.





6- وفي عام 1949م أصبح منصب المستشار وفقًا للقانون الأساسي هو أهم منصب في ألمانيا الغربية.





7- من أبرز الشخصيات التي تولت هذا المنصب هم أوتو فون بسمارك، وأدولف هتلر، وجيرهارد شرودر عام 1998م.





8- تشغل المنصب حاليًا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ عام 2005م.





9- بدأ هذا المنصب يعرف باسم المستشار الألماني مع توحيد ألمانيا وإقامة الإمبراطورية الألمانية عام 1871 حيث تطور الاتحاد ليصبح دولة قومية ألمانية ومن هنا أصبح المنصب يُعرف باسم المستشار الألماني.





10- عام 1919 م كان لدستور فايمار تأثيرًا على هذا المنصب، حيث كان المستشار مسؤولًا فقط أمام الإمبراطور، ولكن بموجب قوانين هذا الدستور كان الرئيس يعين المستشارين ولكنهم يصبحوا مسؤولين أمام البرلمان.



