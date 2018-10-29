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"مستقبل وطن بالمنوفية" يوفر بطاطس للمواطنين بـ5 جنيه للكيلو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:18 م
مستقبل وطن بالمنوفية يوفر بطاطس للمواطنين بـ5 جنيه للكيلو
ماجد أبو الخير
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إسلام شعراوي
 
قال وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، النائب ماجد أبو الخير نائب بندر شبين الكوم بالمنوفية عن حزب مستقبل وطن، إنه سيتم توفير البطاطس بسعر ٥ جنيهات فقط بمنافذ المواد الغذائية يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي خلف مدرسة السلام بجوار فرن القرش أمام سور السكة الحديد تزامنًا مع غلاء البطاطس في الآونة الأخيرة.

وأضاف أبوالخير، في تصريحات صحيفة، أن كافة أعضاء البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال يشعرون بكافة أزمات المصريين ويبذلون قصارى جهدهم لحلها.
المزيد عن: مصر ماجد أبو الخير لجنة الشئون الإفريقية السكه الحديد اخبار مصر
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